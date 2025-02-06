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Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyordu: Yıldız futbolcuya 3 yıllık yeni kontrat!

Fenerbahçe’den ayrılması bekleniyordu: Yıldız futbolcuya 3 yıllık yeni kontrat!

14:466/02/2025, Perşembe
G: 6/02/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’de uzun süredir forma şansı bulamayan yıldız futbolcunun kulüpteki akıbeti belli oldu. 2 sezonda beklenen performansı gösteremeyen 27 yaşındaki futbolcunun adı Arabistan kulüpleri ile anılıyordu. Fenerbahçe milli futbolcuyla 3 yıllık yeni kontrat imzalamak üzere. İşte detaylar.

Fenerbahçe geçen sezon kadrosuna önemli takviyeler yaparken Cengiz Ünder transferi büyük ses geçirmişti.


Ancak o ses sahada neredeyse hiç çıkmadı. Gerek sakatlık gerek formsuzluk sebebiyle bonservisine 15 milyon avro verilerek alınan Cengiz Ünder büyük hayal kırıklığına dönüştü.

Bir dönem millî takımın da önemli ismi olan kanat oyuncusu, şu anda hem transferden uzak hem de formadan.


Devre arasında elden çıkarılması gündemdeydi. Yönetim de kulübedeki yüksek maliyetten kurtulmak için kolaylık sağlayacaktı ancak hesaplar tutmadı.


ALİ KOÇ İLE GÖRÜŞECEK


Avrupa'dan bazı takımlara kiralık olarak önerildi ama yıllık 2,2 milyon avroluk maliyeti kulüplere geri adım attırdı.


Beşiktaş ile adı anılsa da somut bir durum olmadı.


Teknik direktör Jose Mourinho'nun da ara ara şans verip durumunu görmek istediği Cengiz'in durumu ciddi anlamda can sıkıcı bir hâl aldı.


Başkan Ali Koç'un oyuncu ile özel olarak görüşüp bir an önce sahalara dönmesi konusunda motivasyon konuşması yapması bekleniyor.


Çünkü Cengiz'in kazanılmasından başka çare yok. Önünde daha üç yıllık mukavele duruyor.


#Fenerbahçe
#Cengiz Ünder
#Ali Koç

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