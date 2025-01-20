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Fenerbahçe’den eski Trabzonsporluya 10 milyon euro teklif

Fenerbahçe’den eski Trabzonsporluya 10 milyon euro teklif

12:0320/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe, ara transferde sürpriz hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir dönem Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcuya resmi teklifte bulundu. İlk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu iddia edildi. Detaylar haberimizde.

Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper bölgesi için eski Trabzonsporlu futbolcuya teklif yaptı.

Voetbal International'in haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a transfer teklifi yaptı.


Milli oyuncu ise sarı-lacivertlilere transfer olmaya sıcak bakıyor.

Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu belirtildi.


Ajax'ın istediği rakamı bulması durumunda Fenerbahçe ile pazarlıklara açık olduğu aktarıldı.

Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.


Ahmetcan Kaplan, Ajax'ta bu sezon toplamda 8 maçta süre buldu ve 1 gol attı.


#Fenerbahçe
#Trabzonspor
#Süper Lig

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