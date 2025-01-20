Fenerbahçe’den eski Trabzonsporluya 10 milyon euro teklif

Fenerbahçe, ara transferde sürpriz hamlelerine devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir dönem Trabzonspor forması giyen 22 yaşındaki futbolcuya resmi teklifte bulundu. İlk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu iddia edildi. Detaylar haberimizde.

1 /7 Devre arası transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, stoper bölgesi için eski Trabzonsporlu futbolcuya teklif yaptı.

2 /7 Voetbal International'in haberine göre; Fenerbahçe, 22 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'a transfer teklifi yaptı.



3 /7 Milli oyuncu ise sarı-lacivertlilere transfer olmaya sıcak bakıyor.

4 /7 Fenerbahçe'nin Ahmetcan Kaplan için Ajax'a sunduğu ilk teklifin bonuslar dahil 10 milyon euro'ya yakın bir rakam olduğu belirtildi.



5 /7 Ajax'ın istediği rakamı bulması durumunda Fenerbahçe ile pazarlıklara açık olduğu aktarıldı.

6 /7 Ajax, Ahmetcan Kaplan'ı 2022 yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 9.5 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

