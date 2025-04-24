Fenerbahçeli eski yönetici başkanlığa aday oluyor: Divan Kurulu'nda resmen açıklayacak

Eski Fenerbahçe yöneticisi olan Hakan Bilal Kutlualp 'Muz Kralı' olarak biliniyor. Yıldız oyuncuların Fenerbahçe'ye transferinde başrolde yer alan Kutlualp, Alex de Souza, Anelka, Appiah, Pierre van Hooijdonk gibi isimlerin Fenerbahçe'ye kazandırılmasında da büyük rol oynamıştı.