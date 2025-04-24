Fenerbahçeli eski yönetici başkanlığa aday oluyor: Divan Kurulu'nda resmen açıklayacak

Sarı-lacivertli camiada gözler 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu'na çevrildi. Fenerbahçe'de bir dönem görev yapmış eski yöneticinin toplantıda adaylığını açıklayacağı öğrenildi.
Fenerbahçe'de başkan Ali Koç ve yönetimi, 7 yıllık başarısız geçen sürecin ardından taraftarlar tarafından tekrardan istifaya davet edildi.
Kayserispor karşısında yaşanan puan kaybı sonrası Kadıköy'de yoğun tepki görülürken camianın önde gelen isimleri acil kongre çağrısında bulundu.
Sarı-lacivertlilerde gözler 26 Nisan Cumartesi günü gerçekleştirilecek Yüksek Divan Kurulu'na çevrildi. Konuşma yapacak olan başkan Ali Koç'un göreve devam edeceği ve sezon sonunda olağanüstü seçimli kongre kararı aldıklarını duyurması bekleniyor.
Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na az bir süre kala sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.
Toplantıda Fenerbahçe'de bir dönem görev yapmış eski yönetici Hakan Bilal Kutlualp'in adaylığını açıklayacağı öğrenildi.
Eski Fenerbahçe yöneticisi olan Hakan Bilal Kutlualp 'Muz Kralı' olarak biliniyor. Yıldız oyuncuların Fenerbahçe'ye transferinde başrolde yer alan Kutlualp, Alex de Souza, Anelka, Appiah, Pierre van Hooijdonk gibi isimlerin Fenerbahçe'ye kazandırılmasında da büyük rol oynamıştı.