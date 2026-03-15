Fenerbahçeli futbolcunun eşinden gündem olan paylaşım: Bu yükü ben taşıyamam

Fenerbahçe’nin Brezilyalı kalecisi Ederson’un eşi Lais Moraes, sosyal medyada kendisine gönderilen hakaret ve tehdit mesajlarına sitem etti.
Fenerbahçe’de forma giyen Ederson’un eşi Lais Moraes, gece saatlerinde yaptığı uzun bir paylaşımla sosyal medyada kendisine yöneltilen yorumlara cevap verdi.
Moraes, kendisine Türkçe paylaşım yapması yönünde çok sayıda mesaj geldiğini belirterek bunun kendisini üzdüğünü ifade etti. Videoları sevdiği için paylaştığını söyleyen Moraes, bununla birlikte çok sayıda hakaret, saldırı ve tehdit mesajı aldığını dile getirdi.
Eşinin kariyeri boyunca yanında olduğunu vurgulayan Moraes, şu ifadeleri kullandı:
“Ben futbolcu değilim. Ben sadece 13 yıldır birlikte olduğum eşimin en büyük destekçisiyim. Bugün sahip olduğumuz her şeyi birlikte kazandık: ailemizi, hayatımızı ve başarılarla dolu kariyerimizi.”
Kendisine, ailesine ve çocuklarına yönelik hakaretlerin kendisini çok üzdüğünü söyleyen Moraes, bu mesajların yalnızca rakip takım taraftarlarından gelmediğini de belirtti.
“Bu yüzden bana, aileme, çocuklarıma ve eşime hakaret edilmesini görmek benim için çok zor. Çünkü onlar benim hayatımdaki en önemli şeyler” diyen Moraes, saygısızlığı kabul etmeyeceğini ifade etti.
Lais Moraes, tüm tepkilere rağmen eşinin yanında olmaya devam edeceğini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı:
“Ben her zaman olduğu gibi eşimi desteklemeye devam edeceğim. Şu anda Fenerbahçe’de ve benim desteğim ve iyi dileklerim her zaman onunla olacak. Ama takımın geçmişte şampiyon olmamasının yükünü ben taşıyamam.”
