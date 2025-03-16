Fenerbahçeli taraftarlar puan kaybına isyan etti: Yorumcular ağır eleştirilerde bulundu

Fenerbahçe'nin Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından sarı lacivertli taraftarlar futbolcularını ve yönetimlerini eleştirdi. Mücadeleyi stadyumda takip eden taraftarlar oynanan oyuna tepki gösterirken birçok futbol yorumcusu da olumsuz değerlendirmeler yaptı.
Fenerbahçe'nin Samsunspor ile berabere kalmasının ardından teknik direktör Jose Mourinho eleştirilerin odak noktası oldu.
Fenerbahçe'ye yakınlığıyla bilinen futbol yorumcusu Serdar Ali Çelikler, mücadelenin sonunda çıktığı canlı yayında Portekizli teknik adam için olumsuz ifadeler kullandı.
Serdar Ali Çelikler: "Jose Mourinho ile devam edilmemeli. Hem Mourinho hem Fenerbahçe takımı önemli maç çözemiyor. Türkiye Kupası'nda da %51 - %49'a Galatasaray favori."
Serdar Ali Çelikler: "Hocayı gönderin demenin bir manası yok. Devam edeceklerini biliyorum ama adam önemli maç çözemiyor. Türkiye Kupası'ndan da elenirlerse insanlara 'yapı' falan diye anlatırlar."
Serdar Ali Çelikler: "Mourinho ile devam edeceksen, hücumda Mourinho'nun istediği kaliteyi ona vereceksin. Oyuna maçı çevirmek için Mert Hakan Yandaş girmeyecek. Fenerbahçe gelecek sezondan itibaren edebiyat yapmayı bırakmalı. Gençlere vasat futbolcu sevmemeyi öğrettim. Her şeye “Canınız sağ olsun.” dememeyi de öğreteceğim."
Önder Özen: "Jose Mourinho'nun ne olursa olsun Talisca'yı oyundan çıkartmaması gerekirdi. Talisca iyi gününde olmasa da şut tehdidi olan bir oyuncu. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en ağır darbeyi almış durumda. Fenerbahçe'de bazı futbolcular futbolculuk gerektiğinde ortada yoklar ama futbolculuk dışında her yerdeler."
Sinan Engin: "Galatasaray, Beşiktaş'ı yenerse %95 şampiyon olur"
Fenerbahçeli taraftarların Samsunspor maçının sonundaki tepkileri.