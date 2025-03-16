Fenerbahçeli taraftarlar puan kaybına isyan etti: Yorumcular ağır eleştirilerde bulundu

Önder Özen: "Jose Mourinho'nun ne olursa olsun Talisca'yı oyundan çıkartmaması gerekirdi. Talisca iyi gününde olmasa da şut tehdidi olan bir oyuncu. Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en ağır darbeyi almış durumda. Fenerbahçe'de bazı futbolcular futbolculuk gerektiğinde ortada yoklar ama futbolculuk dışında her yerdeler."