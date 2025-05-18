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Fenerbahçeli yıldız yaz aylarında konser verecek! Albümü büyük ilgi gördü

Fenerbahçeli yıldız yaz aylarında konser verecek! Albümü büyük ilgi gördü

15:0018/05/2025, Pazar
G: 18/05/2025, Pazar
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Süper Lig'de bu sezon umduğunu bulamayan Fenerbahçe'de yıldız futbolcu, üçüncü albümünü piyasaya sürdü. Tecrübeli ismin yaz aylarında konser vereceği ifade edildi. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe'nin devre arasında kadrosuna kattığı Anderson Talisca bir yandan yeşil sahadaki mücadelesini sürdürürken, bir yandan da müzikle ilgili çalışmalarına devam ediyor.

Spark adıyla rap müzik piyasasında kendisine bir yer edinen Brezilyalı futbolcu, 3. stüdyo albümünü piyasaya sürdü.

Fanatik'te yer alan habere göre Notas ismini taşıyan albüm toplamda otuz dakika uzunluğundaki 11 şarkıdan oluşuyor. Albüm, futbolcunun müzik kariyerinde bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Rap müzikte geleneksel olarak anlatılan deneyimleri getiren sokaklardaki gençlerle olan bağlantıyı keşfetmeye çalıştığı belirtilen albüm, R&B'yi de bir kenara bırakmadan eski tarz hip hop ile yeni tarz trap'i harmanlıyor.

Yeni albümün ardından yıldız oyuncunun, futbola ara verilecek olan yaz aylarında konserlerine başlaması ve bu takvimi yakında duyurması bekleniyor.

Maddi imkanları kısıtlı bir ortamda büyüdüğü için futbol kariyerine yönelmeyi seçtiği belirtilen Talisca'nın, büyük tutkusu müzikten de vazgeçmediği vurgulandı.Talisca'nın yeni albümünün kapağı, şarkıları kadar ilgi topladı.

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