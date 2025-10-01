Yeni Şafak
Fenerbahçeli yıldıza büyük şok: Ev sahibi çıkardı

14:081/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
Fenerbahçe'nin yeni transferi, ev kriziyle karşı karşıya kaldı. Ev sahibinin yıldız futbolcuyu yaşadığı yerden çıkardığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Jhon Duran, saha dışı bir problemle gündeme geldi.

Takvim'in haberine göre, Kolombiyalı futbolcunun yaşadığı yerden ev sahibiyle yaşanan bir anlaşmazlık sonucu çıkarıldığı belirtildi.

İddiaya göre olayın arka planında, eski Fenerbahçe yönetiminden bir isimle ev sahibi arasında yaşanan anlaşmazlık yatıyor.

Duran'ın evde yaşadığı süreçle ilgili detaylar henüz netlik kazanmazken, konu futbol camiasında da gündem oldu.

Kulüpten ya da oyuncunun temsilcisinden henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan, sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Jhon Duran'ın, UEFA Avrupa Ligi 2. haftasında oynanacak Nice karşılaşmasında forma giymesi beklenmiyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, genç forveti riske etmeyi düşünmediği ifade ediliyor.

#Fenerbahçe
#Jhon Duran
#Süper Lig
