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Fenerbahçeli yıldızın ayrılığı kesinleşti: Yaşadığı sakatlıklar sonu oldu

Fenerbahçeli yıldızın ayrılığı kesinleşti: Yaşadığı sakatlıklar sonu oldu

15:2119/03/2025, Çarşamba
G: 19/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Fenerbahçeli yıldız yaşadığı sık sakatlıklar sonrası yönetimin gözünden düştü. Başarılı futbolcu için yaz transfer döneminde gelen teklifler kabul edilecek.

Fenerbahçe yönetimi, gelecek sezonun kadro planlamasına başladı. Sarı-lacivertlilerde transfer olduğu günden itibaren beklentileri karşılayamayan yıldız oyuncunun üstü çizildi.


Üst üste uzun sakatlıklar yaşadığı için formasından uzak kalan Brezilyalı stoper için teklif gelmesi halinde takımdan ayrılığına onay verilecek.

Rodrigo Becao Süper Lig'de oynanan Başakşehir maçında sakatlanmıştı. Başarılı oyuncu, sağ diz ön çapraz ve iç yan bağlarından operasyon geçirerek sezonu kapattı.

Becao, 2023-24 yaz transfer sezonunda İtalyan ekibi Udinese'den 8.3 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edildi. 29 yaşındaki stoper bu sezon toplamda 15 maça çıkarken 1 gol atıp 1 asistlik performans sergiledi. 

#Fenerbahçe
#Rodrigo Becao
#Sakatlık
#Trendyol Süper Lig

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