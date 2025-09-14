Fenerbahçeli yöneticiden flaş açıklama: ‘İstesek alırdık’

Fenerbahçe’nin yöneticilerinden Hakan Safi dün akşam Trabzonspor maçı öncesi çarpıcı açıklamalarda bulundu. Safi, 8 numara transferi ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fenerbahçe'nin yöneticilerinden Hakan Safi, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu. Safi, taraftarın beklentisinin olduğu 8 numara transferinin yapılmamasıyla ilgili konuştu. Hakan Safi'nin açıklamaları şöyle:
"Fenerbahçe bu sene mali bağımsızlığını sağlayarak ne gibi transferler yaptı gördünüz.
Kerem Aktürkoğlu transferini yaptık, yönetimimizde canla başla çalışıp tarihin ve Fenerbahçe yüzyılının en büyük, en pahalı kadrosunu kurduk.
370 milyon euro civarında takımımızın değeri var. 8 numaraya da bence artık ihtiyaç yok.
Ben zaten çok olmasına gerek görmüyordum. Teknik ekibimiz de böyle gösterdi. Teknik ekip söyleseydi gider alırdık.
Fenerbahçe'nin isteyip de alamayacağı hiçbir futbolcu yok. Yıllardan beri süregelen bir alışkanlık bu.
Dolayısıyla 8 numara transferini biz yapmadık değil, teknik ekibin isteği olmadı. O yüzden transferi kapattık, istesek yapardık."