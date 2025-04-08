Fenerbahçeliler yıldız ismin görüntülerine tepkili: "Futbolcu musun fitnessçı mı?"

Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde kadrosuna kattığı yıldız isim, fiziksel durumuyla tartışma konusu. Sarı-lacivertli taraftarlar, deneyimli futbolcunun antrenman görüntülerine tepki gösterdi.
Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde 11 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Brezilyalı stoper Diego Carlos, 5 Şubat'ta oynanan Türkiye Kupası maçında sakatlanmış ve 1 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı.
32 yaşındaki stoper oyuncusu geçtiğimiz hafta sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara katıldı. Bodrum FK, Galatasaray ve Trabzonspor maçlarının kadrosunda yer almayan Diego Carlos'a Fenerbahçe taraftarları tepkili.
Sarı-lacivertli taraftarlar, oyuncunun sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı fitness paylaşımları ve sahalara dönemeyişinden dolayı Brezilyalı futbolcuyu eleştiri yağmuruna tuttu.
Diego Carlos'a gelen eleştiriler şu şekilde;
"Bu kasla hareket edemez"
"Futbolcu değil fitnessçı"
"Bu yüzden sakatlanıyor futbolcuda aşırı kas zarar"
"Bodybuilding yapsın. Topçu olmaz bundan."
"10 milyon euro para verip aldığımız Diego Carlos, futbolcu mu fitness hocası mı belli değil. 1 aya dönecek dediler 2 ay oldu hala ortada yok."