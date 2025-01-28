Fenerbahçe’nin eski hocası Beşiktaş’ın yıldızını istiyor: Premier Lig’e geri dönüyor!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton’ı çalıştıran eski Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira Beşiktaş’ın yıldızını gözüne kestirdi.
Eski Fenerbahçe teknik direktörü Pereira, Beşiktaş'ın yıldızı için devreye girdi.
The Sun'da yer alan habere göre; Wolves, siyah-beyazlı takımda istediği kadar forma şanşı bulamayan Alex Oxlade-Chamberlain'i yakın takibe aldı.
Pereira, İngiliz yıldızın çok yönlülüğünü ve Premier Lig tecrübesini kullanarak küme düşme mücadelesinde kadrosuna önemli bir katkı sağlayabileceğine inanıyor.
31 yaşındaki orta saha oyuncusunun İngiltere'ye dönme fikrine sıcak baktığı ancak Ada'dan başka takımların da bu transferin peşinde olduğu kaydedildi.
Trendyol Süper Lig'in 2024/25 sezonunda takımı ile 6 maça çıkan Alex Oxlade-Chamberlain, sahada kaldığı 170 dakika boyunca 1 gol atabildi.
Alex Oxlade-Chamberlain'in güncel piyasa değeri ise 2.30 milyon euro.