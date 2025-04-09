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Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Brezilya Milli Takımı’nın başına geçiyor

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Brezilya Milli Takımı’nın başına geçiyor

16:219/04/2025, Çarşamba
G: 9/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Kariyerinde bir dönem Fenerbahçe’yi çalıştıran dünyaca ünlü teknik direktör Brezilya Milli Takımını’nın başına geçiyor.

Brezilya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü belli oluyor. Jorge Jesus, Jose Mourinho ve Carlo Ancelotti'nin en ciddi adaylar olduğu koltuk için karar verildi.


MARCA'da yer alan ve UOL Esporte'ye dayandırılan haberde Brezilya Futbol Federasyonu, takımın başına Jorge Jesus'u getirecek.


Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran deneyimli teknik direktör, Mayıs ayında Kulüpler Dünya Kupası başlamadan önce imzayı atacak.


Haberde, Jorge Jesus için kulübü Al-Hilal'e 2.5 milyon Euro'luk bir serbest kalma bedeli de ödeneceği belirtildi.


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