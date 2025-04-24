Fenerbahçe'nin eski yıldızı adım adım Galatasaray'a! Newcastle United'ı reddetti

Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'nin eski yıldızını gündemine almıştı. Genç ismin de ilk tercihi Cimbom oldu. İşte detaylar...
Sezonu çifte kupayla bitirmek isteyen Galatasaray'da önümüzdeki sezonun transfer çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe'nin eski yıldızı, transferdeki önceliğini Cimbom'a verdi.
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda emin adımlarla şampiyonluğa ilerleyen Galatasaray, Eyüpspor maçı hazırlıklarına başlarken gelecek sezon için de çalışmalar sürüyor.
Türkiye'deki 14. yılını geçiren Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaleci arayışları hızlandı.
Türkiye'deki 14. yılını geçiren Fernando Muslera'ya sezon sonunda veda etmeye hazırlanan Galatasaray'da kaleci arayışları hızlandı.
Takvim'in haberine göre, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kalecinin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.
Takvim'in haberine göre, bu sezon Süper Lig'de sergilediği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki kalecinin Avrupa'dan da talipleri bulunuyor.
Altınordu altyapısında yetişen file bekçisi 2018 yazında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Sarı-lacivertli kulüpteyken Belçika ekibi Westerlo'ya kiralanan genç eldiven ardından Portekiz ekibi Portimonense'ye transfer oldu.
2023'ün ocak ayında Eyüpspor'a transfer olan Berke kiralık olarak yarım sezon Ümraniyespor forması da giymişti.