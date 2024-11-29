Fenerbahçe'nin galibiyeti Çek basınında! "Kurnazlıkla alt etti"

SPORT: "İlerleme planları çatırdıyor. Slavia, F.Bahçe'ye yetmedi"





"Yine aynı hikaye. Slavia'lı futbolcular Avrupa Ligi'nde bir kez daha güçlü bir performans sergiledi ancak üst üste üçüncü kez etkisiz kaldı. Turnuvanın beşinci maçında, kendi sahalarında Fenerbahce'ye 1-2 yenildiler, şu anda dört puanları var ve tur atlama şanslarını zorlaştırdılar."