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Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi tek eksik

Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesi tek eksik

09:5219/04/2025, Cumartesi
G: 19/04/2025, Cumartesi
AA
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Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak. Zorlu mücadele öncesi sarı-lacivertlilerde tek eksik bulunurken 6 ismin ceza sınırında olması dikkat çekiyor. İşte ayrıntılar...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Bellona Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Haftaya liderin 3 puan gerisinde giren Fenerbahçe, rakibinin kazandığı haftada Kayserispor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertlilerin geride kalan 29 maçta 71 puanı bulunuyor.

Fenerbahçe, sezonun ilk bölümünde rakibini deplasmanda 6-2 mağlup etmişti.

Tek eksik Mert Hakan


Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde tek eksik bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde hafif sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın müsabakada yer alması beklenmiyor.


Amrabat teknik heyete bağlı


Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Sofyan Amrabat, çalışmalara başladı. Faslı orta sahanın Kayseri karşısında oynayıp oynamayacağına teknik heyet karar verecek.


6 oyuncu sarı kart ceza sınırında


Fenerbahçe'de Kayserispor maçı öncesinde 6 isim kart ceza sınırında bulunuyor.


Sarı-lacivertli takımda Sofyan Amrabat, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Çağlar Söyüncü, Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak müsabakada kart görmeleri halinde Gaziantep deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.

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