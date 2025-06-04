Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü belli oldu

DEVİN ÖZEK KİMDİR?

2017 yılında, Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başlamıştır. Bu süre zarfında yeteneklerini futbol sektöründe kullanmaya devam etmiş ve deneyim kazanmıştır.





2021 yılında, Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev almıştır. Önce Scout olarak başlamış ve daha sonra Futbol Şubesinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır.