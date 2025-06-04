Fenerbahçe'nin yeni futbol direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de sportif direktör Mario Branco ile yolların ayrılmasının ardından yeni futbol direktörü belli oldu. Sarı-lacivertliler, 30 yaşındaki yöneticiyi duyurmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe'de son üç sezondur göreve yapan sportif direktör Mario Branco'ya teşekkür edilerek yollar ayrıldı.
Branco ayrılığı sonrası başkan Ali Koç, gelecek sezon görev alacak yeni futbol direktörünü belirledi.
HT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'de futbol direktörlüğü görevine Bayer Leverkusen'den ayrılan Devin Özek getirildi.
30 yaşındaki yönetici, sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalamak için bugün İstanbul'a geldi. Duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
DEVİN ÖZEK KİMDİR?
2017 yılında, Simon Rolfes'in sahibi olduğu Rolfes & Elsässer şirketinde Scout ve Futbol Kariyeri Yöneticisi olarak işe başlamıştır. Bu süre zarfında yeteneklerini futbol sektöründe kullanmaya devam etmiş ve deneyim kazanmıştır.
2021 yılında, Alman futbol kulübü Bayer Leverkusen'de görev almıştır. Önce Scout olarak başlamış ve daha sonra Futbol Şubesinde Uluslararası İlişkiler Sorumlusu olarak görev yapmıştır.
2022 yazında ise Leverkusen'in Sportif Direktörü Simon Rolfes'in yanında Yardımcı Direktör olarak göreve başlamıştır.
Devin Özek'in, Bayer Leverkusen'de etkili bir rol oynadığı bilinmektedir. Alman basınında, Bayer Leverkusen'in teknik direktörü olarak Xabi Alonso'nun atanmasında etkili olduğu iddia edilmiştir. Ayrıca, Grimaldo ve Boniface'in transferlerinde ve Moussa Diaby'nin Aston Villa'ya satışında da aktif bir rol oynamıştır.
Devin Özek, UEFA B Lisansına sahiptir. Türkçe, Almanca ve İngilizce dillerini akıcı bir şekilde konuşabilmektedir.