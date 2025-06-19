Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız olacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız olacak mı? Resmi açıklama geldi

Haber Merkezi
14:5419/06/2025, Thursday
G: 19/06/2025, Thursday
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Adidas arasında forma sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın imza töreninde Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız kullanıp kullanılmayacağı netlik kazandı.

Fenerbahçe, forma sponsorluğu konusunda Adidas ile anlaşma sağladı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, anlaşmanın 5 yıllık olacağını ve Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşma olduğunu söyledi.

Yeni formaların 1 Temmuz'da satışa çıkacağı öğrenildi.

Ayrıca imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon formalarında yıldız kullanıp kullanılmayacağını açıkladı.

Başkan Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Hocamız geldiği günden beri, Adidas'tan bize geri çeviremeyeceğimiz teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti."

"Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek."

#Fenerbahçe
#Adidas
#Süper lig
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
BİM'e drone geliyor! BİM 20 Haziran 2025 aktüel ürünler fiyat listesi