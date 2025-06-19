Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız olacak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü ile Adidas arasında forma sponsorluk anlaşması imzalandı. Bu anlaşmanın imza töreninde Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız kullanıp kullanılmayacağı netlik kazandı.
Fenerbahçe, forma sponsorluğu konusunda Adidas ile anlaşma sağladı.
İmza töreninde açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, anlaşmanın 5 yıllık olacağını ve Türk spor tarihinin en yüksek bütçeli anlaşma olduğunu söyledi.
Yeni formaların 1 Temmuz'da satışa çıkacağı öğrenildi.
Ayrıca imza töreninde konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeni sezon formalarında yıldız kullanıp kullanılmayacağını açıkladı.
Başkan Koç, şu ifadeleri kullandı:
"Hocamız geldiği günden beri, Adidas'tan bize geri çeviremeyeceğimiz teklif geleceğini söylemişti. Dediği gerçekleşti."
"Formada amblemin nasıl kullanacağı Adidas'ın değil, bizim kararımız. Geçen sene nasılsa, öyle devam edecek."