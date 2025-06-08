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Fenerbahçe’ye kötü haber: Vlahovic oynamak istediği takımı açıkladı

Fenerbahçe’ye kötü haber: Vlahovic oynamak istediği takımı açıkladı

09:338/06/2025, Pazar
G: 8/06/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Juventus’un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic, geleceğiyle ilgili kararını verdi. Sarı-lacivertli kulübün 30-35 milyon euro’luk teklif sunduğu 25 yaşındaki forvet, Juventus’tan ayrılmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe, Juventus'tan bu yaz kesin ayrılacak olan Dusan Vlahovic ile ilgileniyor. Sarı lacivertliler, Sırp yıldız için ilk teklifini yaptı.


İtalyan medyası, Fenerbahçe'nin Vlahovic için kulübe 30 milyon euro bonservis, oyuncuya ise yıllık 10 milyon euro teklif etti.

La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic'in oynamak istediği kulübü yazdı.


Habere göre Vlahovic kariyerine Milan'da devam etmek istiyor.

Dusan Vlahovic takımdan ayrılırsa Juventus, Retegui için Atalanta'ya teklif yapacak.

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