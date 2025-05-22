Fernando Muslera'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Sosyal medyada olay oldu

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaraylı oyuncu Muslera, açıklamasında Fenerbahçe'ye gönderme yaptı.
Süper Lig'de bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da, kutlamalar Yenikapı'da yapılacak.
Sarı kırmızılı takım 25 Mayıs'ta Yenikapı'da düzenlenecek kutlamalar esnasında kupasına kavuşacak.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk ve takım kaptanı Fernando Muslera, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Muslera'nın açıklamaları sosyal medyaya damga vurdu.
Muslera şu ifadeleri kullandı:
"Bütün taraftarımızı, Türkiye’de gerçek ve ilk olan, Türkiye’nin en büyük takımının kazandığı beşinci yıldızı kutlamak için Yenikapı’ya bekliyoruz."