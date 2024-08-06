FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE

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Spor

Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2024 Paris Olimpiyatları Çeyrek Finaller…

09:39 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 09:40 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyatları’nda Çin ile çeyrek final maçına çıkıyor. C Grubu'nu 2'nci sırada noktalayan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Sultanlar çeyrek finalde Çin’i elemesi halinde İtalya-Sırbistan maçının galibi ile oynayacak. Peki, Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maç programı…

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Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları’nde çeyrek finalde Çin ile karşılaşıyor.


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Grup aşamasında 3 maç oynayan Filenin Sultanları, rakipleri karşısında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle parkeden ayrıldı. 

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti karşısında kazanırken, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nu 2'nci sırada noktaladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.


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Filenin Sultanları, tüm maçların tamamlanmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile eşleşti.


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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i elemesi halinde yarı finaldeki muhtemel rakibi de netlik kazandı.


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Ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya - Sırbistan eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.


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Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Türkiye - Çin çeyrek final voleybol maçı bugün saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

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FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE


Türkiye - Çin maçını canlı izlemek için TIKLAYIN.

#Filenin Sultanları
#Türkiye
#Çin
#2024 Paris Olimpiyatları
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