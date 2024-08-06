FİLENİN SULTANLARI MAÇI CANLI İZLE

A Milli Kadın Voleybol Takımı 2024 Paris Olimpiyatları’nda Çin ile çeyrek final maçına çıkıyor. C Grubu'nu 2'nci sırada noktalayan Filenin Sultanları, çeyrek finale yükselmeye hak kazandı. Sultanlar çeyrek finalde Çin’i elemesi halinde İtalya-Sırbistan maçının galibi ile oynayacak. Peki, Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte 2024 Paris Olimpiyatları çeyrek final maç programı…

1 / 9 Filenin Sultanları 2024 Paris Olimpiyatları’nde çeyrek finalde Çin ile karşılaşıyor.



2 / 9 Grup aşamasında 3 maç oynayan Filenin Sultanları, rakipleri karşısında 2 galibiyet ve 1 mağlubiyetle parkeden ayrıldı.

3 / 9 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti karşısında kazanırken, İtalya'ya 3-0 mağlup oldu.

4 / 9 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda C Grubu'nu 2'nci sırada noktaladı ve adını çeyrek finale yazdırdı.



5 / 9 Filenin Sultanları, tüm maçların tamamlanmasının ardından Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın çeyrek finalinde Çin ile eşleşti.



6 / 9 A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Çin'i elemesi halinde yarı finaldeki muhtemel rakibi de netlik kazandı.



7 / 9 Ay-yıldızlılar, Çin'i elemesi durumunda İtalya - Sırbistan eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek.



8 / 9 Türkiye - Çin voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - Çin çeyrek final voleybol maçı bugün saat 10.00'da başlayacak. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.