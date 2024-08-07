2024 Paris Olimpiyatları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Çin’i çeyrek finalde 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları yarı finale kalmaya hak kazandı. İtalya ise çeyrek finalde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek ay-yıldızlıların rakibi oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

1 / 9 Olimpiyatlarda voleybol heyecanı yaşanmaya devam ediyor.

2 / 9 A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde organizasyonun güçlü takımlarından Çin’i mağlup ederek olimpiyatlarda ilk defa yarı finale yükseldi.

3 / 9 Sırbistan’ı çeyrek finalde 3-0 mağlup eden İtalya ise Filenin Sultanlar’ı ile yarı finalde oynamaya hak kazandı.



4 / 9 Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları’nda 4 karşılaşma oynadı.



5 / 9 C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçta Hollanda karşısında 2-0’dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı.



6 / 9 Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar grupta son maçında ise İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.



7 / 9 Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli’nin öğrencileri Çin’i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.



8 / 9 Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye - İtalya yarı final maçı yarın saat 21.00’de başlayacak.

