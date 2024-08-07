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Spor

Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

10:31 - 7/08/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:32 - 7/08/2024 Çarşamba
Yeni Şafak

2024 Paris Olimpiyatları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı yarı finalde İtalya ile karşılaşacak. Çin’i çeyrek finalde 3-2 mağlup eden Filenin Sultanları yarı finale kalmaya hak kazandı. İtalya ise çeyrek finalde Sırbistan’ı 3-0 mağlup ederek ay-yıldızlıların rakibi oldu. Peki, Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar.

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Olimpiyatlarda voleybol heyecanı yaşanmaya devam ediyor. 

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, çeyrek finalde organizasyonun güçlü takımlarından Çin’i mağlup ederek olimpiyatlarda ilk defa yarı finale yükseldi.

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Sırbistan’ı çeyrek finalde 3-0 mağlup eden İtalya ise Filenin Sultanlar’ı ile yarı finalde oynamaya hak kazandı.


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Olimpiyat şampiyonu olmak isteyen Filenin Sultanları, Paris Olimpiyatları’nda 4 karşılaşma oynadı.


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C Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Voleybol Takımı ilk maçta Hollanda karşısında 2-0’dan dönüş yaparak karşılaşmayı 3-2 kazandı.


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Olimpiyatlardaki ikinci maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 geçmeyi başaran Ay-yıldızlılar grupta son maçında ise İtalya’ya 3-0 mağlup oldu.


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Çeyrek finali garantileyen Daniele Santarelli’nin öğrencileri Çin’i mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.


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Türkiye - İtalya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?


Türkiye - İtalya yarı final maçı yarın saat 21.00’de başlayacak.


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Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


#Türkiye
#İtalya
#A Milli Kadın Voleybol Takımı
#Filenin Sultanları
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