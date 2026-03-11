Fransa’da Fenerbahçe rüzgarı: Ligue 1 oyuncuları sarı lacivertli forma için sıraya girdi

Dün Fransa’da adeta Fenerbahçe rüzgarı esti. Ligue 1 ekibinin oyuncuları sarı lacivertli formayı giymek için sıraya girdi.
Fenerbahçe’nin devre arasında Ligue 1 ekibi Angers’dan kadrosuna kattığı Sidiki Cherif dün Fransa’daydı.
2 günlük izinde Fransa’ya giden genç oyuncu eski kulübünü de ziyaret etti
Cherif, Angerslı oyunculara Fenerbahçe forması hediye ederken, futbolcular sarı lacivertli formayı almak için sıraya girdi.
Bu anları Angers sosyal medya hesabından paylaştı.