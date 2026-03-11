Yeni Şafak
Fransa’da Fenerbahçe rüzgarı: Ligue 1 oyuncuları sarı lacivertli forma için sıraya girdi

Haber Merkezi
09:4411/03/2026, Çarşamba
G: 11/03/2026, Çarşamba
Dün Fransa’da adeta Fenerbahçe rüzgarı esti. Ligue 1 ekibinin oyuncuları sarı lacivertli formayı giymek için sıraya girdi.

Fenerbahçe’nin devre arasında Ligue 1 ekibi Angers’dan kadrosuna kattığı Sidiki Cherif dün Fransa’daydı.

2 günlük izinde Fransa’ya giden genç oyuncu eski kulübünü de ziyaret etti

Cherif, Angerslı oyunculara Fenerbahçe forması hediye ederken, futbolcular sarı lacivertli formayı almak için sıraya girdi.

Bu anları Angers sosyal medya hesabından paylaştı. O anları izlemek için tıklayınız

