Fransa’da Zidane rüzgarı: Milli takım için gün sayıyor!

Eski Real Madrid teknik direktörü, “Kendimi tamamen teknik direktör gibi hissediyorum. Fransa Milli Takımı'nda yıllarca oynadım. Tabii ki bu bir istek. Ama şu an bir teknik direktör var ve ona saygı duymak gerek” ifadelerini kullandı. Fransız basını ve futbol kamuoyu, Zidane’ın bu açıklamasını Deschamps sonrası dönemdeki en ciddi adaylık beyanı olarak yorumladı.



