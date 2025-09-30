Yeni Şafak
Futbol camiası yasta! 19 yaşındaki genç kaleci hayatını kaybetti

Futbol camiası yasta! 19 yaşındaki genç kaleci hayatını kaybetti

14:3530/09/2025, Salı
G: 30/09/2025, Salı
AA
İspanya 3. bölgesel futbol liginde oynanan maçta başına darbe alan 19 yaşındaki kalecinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği bildirildi.

CD Colindres'in kalecisi Raul Ramirez, 27 Eylül'de Revilla'ya karşı oynadıkları maçın 60. dakikasında rakip futbolcuyla çıktığı hava topunda aldığı darbe sonucunda bilincini kaybetti.

İlk müdahalesi sağlık görevlileri tarafından sahada yapılan ve sonrasında ambulans ile hastaneye götürülen genç kalecinin tüm çabalara rağmen kurtarılamadığı açıklandı.

