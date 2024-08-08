Futbol dünyasına damga vuracak takas: Real Madrid ve Manchester City...

Futbol dünyasının iki devi Manchester City ve Real Madrid tarihe damga vuracak takas için görüşmelere başladı. İspanyol yöneticiler, İngiliz kulübünün teklife yanıt vermesini bekliyor. Detaylar haberimizde.
Manchester City'nin Rodrygo ısrarı tüm hızıyla devam ederken İspanyol basınından duyanları şaşırtan bir takas iddiası gündeme düştü.
Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Rodrygo için Julian Alvarez'in takas teklifinde yer almasına sıcak bakmazken, Erling Haaland için takas teklifini düşünmeye açıklar.
İspanyol yöneticiler, İngiliz kulübünün bu teklifi kabul edeceğini düşünmüyorlar.
Bundan dolayı Rodrygo'nun transferine izin vermeleri için 120 milyon Euro'dan fazla bonservis teklifi bekliyorlar.
Rodyrgo geçtiğimizi sezonda Real Madrid formasıyla 51 maça çıktı.
Bu maçlarda 17 gol 9 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 110 milyon euro.
Erling Haaland geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 45 maça çıktı.
24 yaşındaki yıldız bu maçlarda 38 gol 6 asist kaydetti.
Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 180 milyon euro.