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Spor

Futbol dünyasına damga vuracak takas: Real Madrid ve Manchester City...

10:35 - 8/08/2024 четверг
Güncelleme: 10:35 - 8/08/2024 четверг
Yeni Şafak

Futbol dünyasının iki devi Manchester City ve Real Madrid tarihe damga vuracak takas için görüşmelere başladı. İspanyol yöneticiler, İngiliz kulübünün teklife yanıt vermesini bekliyor. Detaylar haberimizde.

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Manchester City'nin Rodrygo ısrarı tüm hızıyla devam ederken İspanyol basınından duyanları şaşırtan bir takas iddiası gündeme düştü.


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Defensa Central'in haberine göre; Real Madrid, Rodrygo için Julian Alvarez'in takas teklifinde yer almasına sıcak bakmazken, Erling Haaland için takas teklifini düşünmeye açıklar.

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İspanyol yöneticiler, İngiliz kulübünün bu teklifi kabul edeceğini düşünmüyorlar.


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Bundan dolayı Rodrygo'nun transferine izin vermeleri için 120 milyon Euro'dan fazla bonservis teklifi bekliyorlar.

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Rodyrgo geçtiğimizi sezonda Real Madrid formasıyla 51 maça çıktı.

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Bu maçlarda 17 gol 9 asist kaydetti.


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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 110 milyon euro.


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Erling Haaland geçtiğimiz sezon Manchester City formasıyla 45 maça çıktı.


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24 yaşındaki yıldız bu maçlarda 38 gol 6 asist kaydetti. 

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Oyuncunun güncel piyasa değeri ise 180 milyon euro.


#Real Madrid
#Manchester City
#Rodrygo
#Erling Haaland
#Julian Alvarez
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