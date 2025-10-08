Futbol hâlâ zirvede: 2025’in en çok kazanan sporcuları açıklandı

Amerikan finans dergisi Forbes, 2025 yılında dünyanın en çok kazanan sporcularını açıkladı. Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’da forma giyen Cristiano Ronaldo, elde ettiği devasa gelirle zirvede yer aldı. Forbes’un raporu, futbolun hâlâ dünyanın en kazançlı sporu olduğunu ve Suudi Arabistan’ın futbola yaptığı yatırımların küresel gelir dengesini değiştirdiğini ortaya koydu. İşte yılın en çok kazanan 10 sporcusu...
Amerikan finans ve yatırım dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi 2025’in de en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listenin zirvesinde yine tanıdık bir isim var: Cristiano Ronaldo.
Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, sahadaki performansının yanı sıra sponsorluk ve sosyal medya gelirleriyle de dikkat çekiyor. Forbes verilerine göre Ronaldo, son bir yılda 275 milyon dolar gelir elde ederek zirvede açık ara farkla yer aldı.
Rakiplerine ekonomik fark
Ronaldo’nun en yakın rakipleri arasında basketbol ve boks dünyasından tanıdık isimler bulunuyor. Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, 156 milyon dolarlık kazancıyla ikinci sıraya yerleşirken, İngiliz boksör Tyson Fury 146 milyon dolar gelirle üçüncü sırada yer aldı.
Amerikan futbolunun yıldız ismi Dak Prescott 137 milyon dolarla dördüncü, Arjantinli futbol efsanesi Lionel Messi ise 135 milyon dolarla beşinci sırada kendine yer buldu.
Futbol hâlâ zirvede
Forbes’un analizi, futbolun hâlâ dünyanın en yüksek gelir getiren spor dalı olduğunu gösteriyor. Özellikle Suudi Arabistan’ın son yıllarda futbola yaptığı milyar dolarlık yatırımlar, futbolcuların kazançlarını rekor seviyelere taşıyor.
Ronaldo’nun transferiyle başlayan bu yeni dönemde, Avrupa dışındaki ligler artık sadece futbol değil, ekonomik güç dengeleri açısından da önemli bir çekim merkezi haline gelmiş durumda.
İşte 2025’in En Çok Kazanan 10 Sporcusu
10- Kevin Durant – 101,4 milyon dolar
9- Shohei Ohtani – 102,5 milyon dolar
8- Karim Benzema – 104 milyon dolar
7- Juan Soto – 114 milyon dolar
6- LeBron James – 133,8 milyon dolar
5- Lionel Messi – 135 milyon dolar
4- Dak Prescott – 137 milyon dolar
3- Tyson Fury – 146 milyon dolar
2- Stephen Curry – 156 milyon dolar
1- Cristiano Ronaldo – 275 milyon dolar