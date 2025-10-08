Futbol hâlâ zirvede: 2025’in en çok kazanan sporcuları açıklandı

Amerikan finans ve yatırım dergisi Forbes, her yıl olduğu gibi 2025’in de en çok kazanan sporcularını açıkladı. Listenin zirvesinde yine tanıdık bir isim var: Cristiano Ronaldo.





Suudi Arabistan ekibi Al Nassr forması giyen Portekizli yıldız, sahadaki performansının yanı sıra sponsorluk ve sosyal medya gelirleriyle de dikkat çekiyor. Forbes verilerine göre Ronaldo, son bir yılda 275 milyon dolar gelir elde ederek zirvede açık ara farkla yer aldı.