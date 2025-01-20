Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Dinamo Kiev’i konuk edecek. 21 Ocak Salı günü saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılarak kalan son maçta son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev’i yenerse ne olur, son 16 turuna kalıyor mu? İşte detaylar.

1 /11 Galatasaray sahasında Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’i ağırlayacak.

2 /11 UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı.

3 /11 Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.



4 /11 Sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

5 /11 Avrupa Ligi'nde kalan 2 haftada 21 Ocak 2025'te sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, 30 Ocak 2025'te ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.



6 /11 Galatasaray, söz konusu 2 müsabakayı minimum kayıpla geçerek bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında oynanan Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmek için mücadele edecek.



7 /11 Sezonu ilk 8 içinde bitiren takımlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.



8 /11 9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamak zorunda kalacak.

9 /11 Galatasaray - Dinamo Kiev’i yenerse ne olur, son 16 turuna kalıyor mu?

Galatasaray Dinamo Kiev’i yenmesi halinde puanını 15’e yükseltecek.



10 /11 Ancak sarı-kırmızılıların ilk 8’e kalabilmesi için rakiplerinin bu haftada puan kaybetmesi gerekiyor.

