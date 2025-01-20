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Galatasaray - Dinamo Kiev’i yenerse ne olur, son 16 turuna kalıyor mu?

Galatasaray - Dinamo Kiev’i yenerse ne olur, son 16 turuna kalıyor mu?

17:2320/01/2025, Pazartesi
G: 20/01/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 7. haftasında evinde Dinamo Kiev’i konuk edecek. 21 Ocak Salı günü saat 18.30’da başlayacak karşılaşmayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Sarı-kırmızılılar bu maçtan 3 puanla ayrılarak kalan son maçta son 16 turuna kalmayı hedefliyor. Peki, Galatasaray - Dinamo Kiev’i yenerse ne olur, son 16 turuna kalıyor mu? İşte detaylar.

Galatasaray sahasında Avrupa Ligi’nde Dinamo Kiev’i ağırlayacak. 

UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon sergilediği performansla dikkati çeken sarı-kırmızılı ekip, 6 karşılaşmada üçer galibiyet ve beraberlik aldı.

Galatasaray, topladığı 12 puanla haftaya 6. sırada girdi.


Sarı-kırmızılılar, "Kupa 2"de ilk 8 içinde yer alarak doğrudan son 16 turuna yükselmeyi hedefliyor.

Avrupa Ligi'nde kalan 2 haftada 21 Ocak 2025'te sahasında Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev, 30 Ocak 2025'te ise deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak.


Galatasaray, söz konusu 2 müsabakayı minimum kayıpla geçerek bu sezon ilk kez 36 takımlı lig formatında oynanan Avrupa Ligi'ni ilk 8 içinde bitirmek için mücadele edecek.


Sezonu ilk 8 içinde bitiren takımlar, adlarını doğrudan son 16 turuna yazdıracak.


9 ile 24. sıra arasındaki ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynamak zorunda kalacak.

Galatasaray - Dinamo Kiev’i yenerse ne olur, son 16 turuna kalıyor mu?


Galatasaray Dinamo Kiev’i yenmesi halinde puanını 15’e yükseltecek.


Ancak sarı-kırmızılıların ilk 8’e kalabilmesi için rakiplerinin bu haftada puan kaybetmesi gerekiyor.


Galatasaray’ın son 16 umudu 8. haftaya kalacak. 

#Galatasaray
#Dinamo Kiev
#UEFA Avrupa Ligi

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