Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, bu büyük zaferle taraftarlarını sevince boğarken, futbolculara verilecek prim de netleşti. Peki, Galatasaray Fenerbahçe galibiyetinden ne kadar prim aldı? İşte detaylar.
Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.
Ezeli rakibini deplasmanda yenerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Galatasaray'da futbolculara dağıtılacak prim de belli oldu.
Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe galibiyeti için 1 milyon dolar prim verilecek.
Sarı-kırmızılılar yarı finalde Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.