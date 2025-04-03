Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1 yenerek yarı finale adını yazdırdı. Sarı-kırmızılılar, bu büyük zaferle taraftarlarını sevince boğarken, futbolculara verilecek prim de netleşti. Peki, Galatasaray Fenerbahçe galibiyetinden ne kadar prim aldı? İşte detaylar.

1 /4 Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda yarı finale yükseldi.



2 /4 Ezeli rakibini deplasmanda yenerek Türkiye Kupası'nda adını yarı finale yazdıran Galatasaray'da futbolculara dağıtılacak prim de belli oldu.



3 /4 Milliyet'te yer alan habere göre, Fenerbahçe galibiyeti için 1 milyon dolar prim verilecek.

