Galatasaray (GS) - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Cimbom kritik sınavda

UEFA Şampiyonlar Ligi heyecanı İstanbul’da yaşanıyor. Sarı-kırmızılı temsilcimiz Galatasaray, grup aşamasının 2. haftasında İngiliz devi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin en çok merak ettiği soruların başında ise “Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?” sorusu geliyor. İlk hafta Eintracht Frankfurt deplasmanında ağır bir yenilgi alan Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, bu kez RAMS Park’ta taraftarı önünde sahaya çıkacak. Liverpool karşısında alınacak puan ya da puanlar, gruptaki kader açısından büyük önem taşıyor. İşte Galatasaray (GS) - Liverpool maçından son gelişmeler ve yayın bilgileri.

1 /7 UEFA Şampiyonlar Ligi’nde grup heyecanı sürüyor. Temsilcimiz Galatasaray, devler arenasında İngiliz ekibi Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merak ettiği detaylar ise belli oldu. İşte Galatasaray – Liverpool maçı hakkında tüm bilgiler…

2 /7 Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman oynanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasının 2. haftasında oynanacak Galatasaray – Liverpool karşılaşması, 30 Eylül Salı günü yapılacak. Mücadele, sarı-kırmızılıların evi olan RAMS Park’ta sahne alacak.

3 /7 Galatasaray - Liverpool maçı saat kaçta başlayacak?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği kritik mücadele TSİ 22.00’de başlayacak. Karşılaşmaya yoğun bir taraftar ilgisi olması bekleniyor.

4 /7 Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın Liverpool ile oynayacağı bu dev karşılaşma, TRT 1 ekranlarından şifresiz ve canlı yayınlanacak. Futbolseverler maçı şifresiz olarak izleme imkanına sahip olacak.

5 /7 Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek

UEFA’nın açıkladığı hakem listesine göre bu dev mücadelede düdük Fransa Futbol Federasyonu’ndan Clement Turpin’de olacak. Turpin’in yardımcıları Nicolas Danos ve Benjamin Pages görev alacak. VAR koltuğunda ise Jerome Brisard yer alacak.

6 /7 Galatasaray kritik sınavda

İlk hafta Eintracht Frankfurt karşısında 5-1 mağlup olan Galatasaray, bu kez kendi sahasında Liverpool karşısında galibiyet arayacak. Okan Buruk ve öğrencileri, taraftar desteğini arkasına alarak grupta iddiasını sürdürmeyi hedefliyor.