Bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmanın 11'ine ilk 11'de başlayan Jelert, bir gol attı. 21 yaşındaki bek oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.