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Galatasaray'a servet ödeyeceklerdi: Okan Buruk'un isteğiyle reddedildi

Galatasaray'a servet ödeyeceklerdi: Okan Buruk'un isteğiyle reddedildi

16:3422/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Sarı-kırmızılı kulüp, transferin son gününde gelen 15 milyon euroluk teklifi teknik direktör Okan Buruk'un isteği üzerine reddettiği ortaya çıktı. Buruk, yönetime futbolcusundan daha çok yararlanacağı belirtti. İşte detaylar...

Sezon başında Kopenhag'dan Galatasaray'a 9 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer edilen Elias Jelert bir türlü beklentileri karşılayamadı.

Danimarkalı genç sağ bek, fiziksel ve form durumuyla teknik direktör Okan Buruk'un gözüne giremedi. Son haftalarda yavaş yavaş forma şansı bulmaya başlayan Jelert, için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Ajansspor'un haberine göre, Galatasaray transferin son gününde gelen 15 milyon euroluk teklifi reddetti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg, transfer penceresinin kapandığı gün Elias Jelert için 15 milyon euro teklif etti.

OKAN BURUK'TAN RET

Sarı-kırmızılıların bu teklifi teknik direktör Okan Buruk'un isteğiyle reddettiği aktarıldı.

Bu sezon forma giydiği 32 karşılaşmanın 11'ine ilk 11'de başlayan Jelert, bir gol attı. 21 yaşındaki bek oyuncusunun Galatasaray ile sözleşmesi Haziran 2029'a kadar bulunuyor. Güncel piyasa değeri ise 7.5 milyon euro.

#Galatasaray
#Elias Jelert
#Transfer
#Trendyol Süper Lig

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