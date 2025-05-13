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Galatasaray - Kayserispor maçı öncesi flaş açıklama: ‘1 puan yeter’

Galatasaray - Kayserispor maçı öncesi flaş açıklama: ‘1 puan yeter’

10:2413/05/2025, Salı
G: 13/05/2025, Salı
Yeni Şafak
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Süper Lig’in 36. haftasında Galatasaray evinde Kayserispor’u konuk edecek. Karşılaşma 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da başlayacak. Kayserispor dün akşam evinde Antalyaspor’u 3-1 mağlup etti. Bu maçın ardından Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic flaş bir açıklamada bulundu.

Süper Lig’in 35. haftasında Kayserispor, sahasında konuk ettiği Antalyaspor'u 3-1 yendi.


Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Direktörü Sergej Jakirovic açıklamalarda bulundu.


Karşılaşmayı değerlendiren Sergej Jakirovic, "Öncelikli olarak oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Bugün çok iyi bir oyun ortaya koydular. Sahada çok iyi mücadele ettiler ve çok önemli bir 3 puanı bugün hanemize kazandırdık.


Maç boyunca iyi oynadığımızı söyleyebilirim ama özellikle ikinci yarı daha iyi oynadık. Daha fazla gol pozisyonuna girdik ve ana hedefimiz olan ligde kalma konusunda çok önemli bir adım attık. Dolayısıyla bugünkü galibiyetten dolayı tatmin olduk" diye konuştu.


Gelecek hafta oynanacak Galatasaray - Kayserispor maçında her iki takımın da 1'er puan alması durumunda Galatasaray'ın şampiyon, Kayserispor'un ise ligde kalmayı garantileyeceğinin sorulması üzerine Jakirovic, "En iyi seçenek 1 puan almak. 

Onlar için de bizim için de. Göreceğiz. Galatasaray çok büyük bir favori ve bildiğiniz gibi şampiyonluk için mücadele ediyorlar" yanıtını verdi.


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