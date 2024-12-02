Galatasaray maçına damga vurmuştu: İşte Berke Özer’in istatistikleri…

Trendyol Süper Lig 14. haftasında Galatasaray ve Eyüpspor karşı karşıya geldi. Karşılaşma 2-2’lik eşitlikle sonuçlandı. Maça Eyüpspor kalecisi Berke Özer’in performansı damga vurdu. 24 yaşındaki kaleci Galatasaray’ın birçok net pozisyonunda kalesini gole kapattı. İşte Berke Özer’in bu sezonki istatistikleri…
Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında konuk ettiği ikas Eyüpspor ile 2-2 berabere kalan Galatasaray'ın 5 maçlık galibiyet serisi sona erdi.
Eyüpspor kalecisi Berke Özer, yaptığı kurtarışlarla takımının aldığı 1 puanda önemli rol oynadı.
Berke Özer, müsabakanın ardından RAMS Park'ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'a karşı 1 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirten Berke, "Ben, kendi adıma sahada elimden geleni yapmaya çalıştım. Benim ve takım arkadaşlarım için güzel bir maç geçti." dedi.
Türkiye'nin en büyük takımlarından birine karşı oynadıklarını ifade eden Berke, "Buradan puan alabilmek kolay değil. Hafta başındaki spekülasyonlara güzel cevap verdik.
Burada hepimiz bu kulübün başarısı için mücadele ediyoruz. Bugün bunu tüm Türkiye'ye gösterdiğimiz için çok mutluyuz." diye konuştu.
BERKE ÖZER’İN BU SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ
Berke Özer bu sezon Eyüpspor formasıyla 14 maça çıktı. 1.260 dakika forma giyen 24 yaşındaki file bekçisi 15 gol yedi. 5 maçta ise kalesini gole kapattı.