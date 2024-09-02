Galatasaray Osimhen'in uçağında iki futbolcuyu daha getiriyor!

Galatasaray'da transferden sorumlu yöneticiler ve teknik direktör Okan Buruk, bugün özel uçakla İtalya'ya gitti. Sarı-kırmızılılar, Victor Osimhen'i kadrosuna katarken üç futbolcuyla İstanbul'a dönüş yapacağı iddia edildi. İşte sarı-kırmızılıların transfer etmek istediği futbolculara haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Galatasaray'da transferden sorumlu yöneticiler, UEFA'ya kadro bildirimine kısa bir süre kala İtalya'ya çıkarma yaptı.
Teknik direktör Okan Buruk ve yöneticiler, İtalya'ya özel uçakla gitti.
Sarı-kırmızılılar, Napoli'de kadro dışı kalan yıldız oyuncu Victor Osimhen'i kadrosuna kattı.
Nijeryalı 25 yaşındaki golcü bir yıllığına kiralandı. Yıldız isim bu gece İstanbul'a gelecek.
Galatasaray'ın Osimhen'i almaya giden uçağında 2 futbolcunun daha olacağı iddia edildi.
Galatasaray'da Osimhen transferinin ardından takımdan bir ayrılık gerçekleşti. Milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu, Benfica'ya transfer oldu.
Kerem Aktürkoğlu'nun ayrılığı sonrası sarı-kırmızılılar o bölgeye Juventuslu yıldız oyuncuyu transfer etmek istiyor.
Juventus forması giyen sol kanat oyuncusu Filip Kostic ile görüşmeler başladı.
Sarı-kırmızılılar, Osimhen'in uçağında Kostic'i getirmek için uğraş veriyor.
Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Galatasaray, serbest statüde yer alan Rabiot ile görüşmelere başladı.
Sarı-kırmızılıların Fransız orta saha ile anlaşma sağlamak istediği ve uçakla bugün İstanbul'a getirmeye çalıştığı iddia edildi.