Galatasaray taraftarı çılgına döndü: "Bırak artık, miadın doldu!"

Galatasaray, Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa deplasmanına konuk oldu. Sarı Kırmızılılar, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Şampiyonluk yolunda önemli bir puan kaybı yaşayan Galatasaray'da taraftarlar teknik direktör Okan Buruk'a tepki gösterdi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk cezası sebebiyle Kasımpaşa mücadelesini locadan takip etti.
Mücadelede 1-0 öne geçen sarı kırmızılılar 2-1 geriye düştükten sonra müthiş bir reaksiyona imza attı ve skor 3-2'ye geldi.
İkinci yarının son bölümlerinde oyuna Cuesta'yı dahil eden Galatasaray teknik heyeti, Kolombiyalı futbolcuya sol bekte şans verdi. Cuesta oyuna girdikten hemen sonra girdiği bir pozisyonda penaltıya sebebiyet verdi.
Kasımpaşa penaltıyı gole çevirdi ve skor 3-3'e geldi. Maç bu skorla tamamlanırken Galatasaraylı taraftarlar, Okan Buruk ve ekibine isyan etti.
Galatasaraylı taraftarlar, son 6 resmi maçta sadece 1 galibiyet alınabilmesini eleştirirken Okan Buruk'un artık miladının dolduğunu iddia eden mesajlar attılar.
Ünlü isimlerden Şahan Gökbakar'ın sosyal medya paylaşımı.
Galatasaray'ın sosyal medyadaki fenomen karakterlerinden biri olan Mümtaz Reis de Okan Buruk yerine Roberto Mancini'nin takımın başına geçmesi gerektiğini söyledi.
Galatasaraylı taraftarlar Okan Buruk ile ilgili olumsuz mesajlar paylaştı.
Sosyal medyada yüzlerce Roberto Mancini tweeti atıldı. İtalyan teknik adam, Galatasaray'da 1 sezon görev yapmış ve Türkiye Kupası kazanma başarısı göstermişti. Mancini, son olarak Suudi Arabistan'da görev yaptı.