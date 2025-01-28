Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Yunus Akgün’e Almanya Bundesliga devi Borussia Dortmund talip oldu. Sarı-kırmızılı ekip oyuncunun bonservis bedelini belirlerken ara transfer döneminde ayrılığına onay vermedi. Detaylar haberimizde.
Borussia Dortmund'un transfer dönemindeki hedeflerinden birinin Yunus Akgün olduğu aktarılmıştı.
Alman ekibinin, Galatasaray'ın yıldızını renklerine bağlamayı hedeflediği belirtilirken Sky Sport'ta bu planın suya düştüğü ifade edildi.
Haberde Galatasaray'ın Yunus Akgün'ü ara tranfer döneminde satılmayacak futbolcular arasında gördüğü ve ayrılığa onay verilmediği aktarıldı.
Yunus Akgün'ün Galatasaray'ın vazgeçilmez futbolcularından biri olduğu, Borussia Dortmund'un bu transferi yazın gerçekleştirmek isterse en az 20 milyon euroluk bir teklif vermesi gerektiği ifade edildi.
Yunus Akgün bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıktı.
24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 11 gol ve 7 asistlik skor katkısı verdi.