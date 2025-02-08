Transfer döneminde dört takviye yapan Galatasaray, bir oyuncuyu daha bitirdi. Sarı-kırmızılılarda transferden yetkililer, sağ bek mevkisi için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Fransa Ligue 1'de forma giyen Polonyalı sağ bek ile el sıkıştı.

1 /6 Ara transfer döneminde dört takviye yapan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sağ bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor.

2 /6 GALATASARAY KİMİ TRANSFER EDECEK? SON DURUM NE? Fransa basınından çıkan haberler göre; Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı.





3 /6 GALATASARAY FRANKOWSKİ'YLE ANLAŞTI MI? Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Przemyslaw Frankowski ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferden yetkili yöneticiler, Polonyalı sağ bekin bonservisi için kulübüyle pazarlık halinde.







4 /6 Galatasaray, Lens Kulübü'ne 6 milyon euro teklif ettiği Lens'in ise 10 milyon euroyla karşılık verdiği aktarıldı. İki kulübün ortak noktada buluşarak 8 milyon euroya transferi tamamlayacağı belirtildi.

5 /6 GALATASARAY İÇİN MAÇA ÇIKMADI Geçtiğimiz günlerde oynanan lig maçı öncesi Frankowski'nin hocasıyla yaptığı konuşmada, 'Beni lütfen bırakın, ben Galatasaray'a gitmek istiyorum' dediği ve bu yüzden maç kadrosuna alınmadığı ortaya çıktı.



