Transfer döneminde dört takviye yapan Galatasaray, bir oyuncuyu daha bitirdi. Sarı-kırmızılılarda transferden yetkililer, sağ bek mevkisi için yapılan görüşmelerde mutlu sona ulaştı. Galatasaray, Fransa Ligue 1'de forma giyen Polonyalı sağ bek ile el sıkıştı.
Ara transfer döneminde dört takviye yapan Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Sarı-kırmızılılar, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda sağ bek transferi için görüşmelerini sürdürüyor.
GALATASARAY KİMİ TRANSFER EDECEK? SON DURUM NE?
Fransa basınından çıkan haberler göre; Galatasaray, Lens forması giyen Przemyslaw Frankowski ile anlaşma sağladı.
GALATASARAY FRANKOWSKİ'YLE ANLAŞTI MI?
Sarı-kırmızılılar, 29 yaşındaki Przemyslaw Frankowski ile 3.5 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştı. Transferden yetkili yöneticiler, Polonyalı sağ bekin bonservisi için kulübüyle pazarlık halinde.
Galatasaray, Lens Kulübü'ne 6 milyon euro teklif ettiği Lens'in ise 10 milyon euroyla karşılık verdiği aktarıldı. İki kulübün ortak noktada buluşarak 8 milyon euroya transferi tamamlayacağı belirtildi.
GALATASARAY İÇİN MAÇA ÇIKMADI
Geçtiğimiz günlerde oynanan lig maçı öncesi Frankowski'nin hocasıyla yaptığı konuşmada, 'Beni lütfen bırakın, ben Galatasaray'a gitmek istiyorum' dediği ve bu yüzden maç kadrosuna alınmadığı ortaya çıktı.
Polonyalı sağ bek, bu sezon toplamda 21 maçta forma giyerken 5 gol atıp 2 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 8 milyon euro olan Frankowski'nin sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.