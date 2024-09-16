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Spor

Galatasaray yeni sportif direktörünü buldu: Herkes 'Gardi' diyordu

22:35 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 22:35 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün'ün ayrılığı sonrası o mevki için çalışmalar sürüyor. İtalyan Menajer Gardi'nin göreve getirileceği konuşulsa da yönetim sürpriz bir isme yöneldi. İşte Galatasaray'ın göreve getirmek istediği sportif direktör...

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Galatasaray'da sportif direktörlük görevinden istifa eden Cenk Ergün'ün ardından o mevki için birçok isim anılıyor.

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Basında yer alan haberlere göre, transferleri gerçekleştiren menajer Gardi'nin sportif direktörlük görevine geçeceği konuşuluyordu.

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Sarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen gazeteci Kutlu Akpınar, Galatasaray'ın göreve getirmek istediği ismi açıkladı.

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Galatasaray, sportif direktörlük için geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'in Futbol Direktör yardımcılığını yapan Devin Özek ile ilgileniyor.


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Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, ilerleyen günlerde 29 yaşındaki Alman direktörle görüşme gerçekleştirecek.

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Devin Özek, geride bıraktığımız iki yılda Bayer Leverkusen'de görev almakta.

#Galatasaray
#Sportif Direktör
#George Gardi
#Devin Özek
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