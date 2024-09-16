Galatasaray yeni sportif direktörünü buldu: Herkes 'Gardi' diyordu

Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün'ün ayrılığı sonrası o mevki için çalışmalar sürüyor. İtalyan Menajer Gardi'nin göreve getirileceği konuşulsa da yönetim sürpriz bir isme yöneldi. İşte Galatasaray'ın göreve getirmek istediği sportif direktör...

1 / 6 Galatasaray'da sportif direktörlük görevinden istifa eden Cenk Ergün'ün ardından o mevki için birçok isim anılıyor.

2 / 6 Basında yer alan haberlere göre, transferleri gerçekleştiren menajer Gardi'nin sportif direktörlük görevine geçeceği konuşuluyordu.

3 / 6 Sarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen gazeteci Kutlu Akpınar, Galatasaray'ın göreve getirmek istediği ismi açıkladı.

4 / 6 Galatasaray, sportif direktörlük için geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'in Futbol Direktör yardımcılığını yapan Devin Özek ile ilgileniyor.



5 / 6 Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, ilerleyen günlerde 29 yaşındaki Alman direktörle görüşme gerçekleştirecek.