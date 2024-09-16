Galatasaray yeni sportif direktörünü buldu: Herkes 'Gardi' diyordu

Galatasaray'da sportif direktör Cenk Ergün'ün ayrılığı sonrası o mevki için çalışmalar sürüyor. İtalyan Menajer Gardi'nin göreve getirileceği konuşulsa da yönetim sürpriz bir isme yöneldi. İşte Galatasaray'ın göreve getirmek istediği sportif direktör...
Galatasaray'da sportif direktörlük görevinden istifa eden Cenk Ergün'ün ardından o mevki için birçok isim anılıyor.
Basında yer alan haberlere göre, transferleri gerçekleştiren menajer Gardi'nin sportif direktörlük görevine geçeceği konuşuluyordu.
Sarı-kırmızılı kulübe yakınlığıyla bilinen gazeteci Kutlu Akpınar, Galatasaray'ın göreve getirmek istediği ismi açıkladı.
Galatasaray, sportif direktörlük için geçen sezon Bundesliga'da şampiyonluk yaşayan Bayer Leverkusen'in Futbol Direktör yardımcılığını yapan Devin Özek ile ilgileniyor.
Başkan Dursun Özbek ve yönetimi, ilerleyen günlerde 29 yaşındaki Alman direktörle görüşme gerçekleştirecek.
Devin Özek, geride bıraktığımız iki yılda Bayer Leverkusen'de görev almakta.