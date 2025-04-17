Galatasaray’a söz verdi Fenerbahçe’ye transfer oldu: Skriniar transferinin perde arkası herkesi şaşırttı!

Daha sonra Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın teklifinin 2 katını sunduğunu dile getiren Gardi, "Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti" şeklinde konuştu.



