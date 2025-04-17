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Galatasaray’a söz verdi Fenerbahçe’ye transfer oldu: Skriniar transferinin perde arkası herkesi şaşırttı!

Galatasaray’a söz verdi Fenerbahçe’ye transfer oldu: Skriniar transferinin perde arkası herkesi şaşırttı!

10:0817/04/2025, Perşembe
G: 17/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde kadrosuna kiralık olarak kattığı Milan Skriniar transferinin perde arkası belli oldu. Galatasaray’ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna katmak için gün saydığı Milan Skriniar, son anda Fenerbahçe’nin devreye girmesiyle sarı-lacivertlilere imza attı. İşte detaylar.

Fenerbahçe ara transfer döneminde Galatasaray'ın büyük mesafe kat ettiği Milan Skriniar için devreye girmiş ve tecrübeli stoperi renklerine bağlamıştı.

Ünlü menajer George Gardi, Milan Skriniar'ın Fenerbahçe'ye transfer sürecinde yaşananları Türkiye Gazetesi'ne anlattı.


Milan Skriniar'ı Galatasaray'a kendisinin önerdiğini söyleyen Gardi, "Paris'te hem oyuncu hem PSG ile yüz yüze görüştüm ve oyuncudan yalnızca Galatasaray'a geleceğine dair söz aldım. Menajeri de PSG'ye bu tercihi bildirdi" dedi.


Daha sonra Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın teklifinin 2 katını sunduğunu dile getiren Gardi, "Ancak menajerin çok yüksek bir komisyon talep etmesi ve Galatasaray'ın teklifinin iki katı bir teklif gelmesiyle tablo değişti" şeklinde konuştu.


Ünlü menajer, Skriniar'ın yerine Galatasaray'a alternatif isimler sunduğunu belirterek, "Oyuncu düzenli oynadığı ve 4 ay için 7.5 - 8 milyon euro harcanmasının ekonomik açıdan doğru olmayacağını kulübe ilettim.


Yerine Şampiyonlar Ligi'nde oynayan alternatif oyuncularım vardı. Galatasaray yönetimi düşünceme katıldı ancak benim tavsiyelerim dışında kendi stratejileriyle alternatif stoper transferine yöneldi" ifadelerini kullandı.


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