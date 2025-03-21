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Galatasaray’a talih kuşu: Sezon sonu ayrılıyor, yeni adresi İngiltere!

Galatasaray’a talih kuşu: Sezon sonu ayrılıyor, yeni adresi İngiltere!

11:2321/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Galatasaray’da bu sezon istenilen performansı gösteremeyen futbolcuya Ada’dan talip çıktı. Sezon başında 9 milyon Euro’ya transfer edilen genç yıldızı İngiltere Championship’den West Bromwich'in istediği öne sürüldü. Oyuncunun sezon sonunda iyi bir teklife takımdan ayrılması bekleniyor. Detaylar haberimizde.

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Elias Jelert'e İngiltere'den talip çıktı.

9 milyon Euro'ya transfer edilen 21 yaşındaki sağ bek bir türlü beklenen patlamayı yapamadı. Sarı-Kırmızılı Yönetim genç yıldızla sezon sonunda uygun bir teklif gelmesi halinde yolları ayırma kararı aldı.


KAPIYI ÇALACAKLAR


İngiltere Championship takımlarından West Bromwich'in Elias Jelert'i takip ettiği öğrenildi. İngiliz temsilcisinin Jelert konusunda ısrarcı olduğu ve sezon sonunda Galatasaray'ın kapısını çalacağı bildirildi.


BU SEZON 33 MAÇTA OYNADI


Sarı- Kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Elias Jelert bu sezon 33 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız Galatasaray'dan yıllık 650 bin Euro kazanıyor.


#Galatasaray
#Elias Jelert
#West Bromwich

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