Galatasaray’a talih kuşu: Sezon sonu ayrılıyor, yeni adresi İngiltere!

BU SEZON 33 MAÇTA OYNADI





Sarı- Kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Elias Jelert bu sezon 33 maçta forma giyerken 1 kez fileleri havalandırmayı başardı. Genç yıldız Galatasaray'dan yıllık 650 bin Euro kazanıyor.



