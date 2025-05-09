Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber: Taraftarları üzen detay

Galatasaray'ın golcü oyuncusu Victor Osimhen'den sarı kırmızılılara kötü haber geldi.
Galatasaray sezon başında Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katarak, Avrupa basınında geniş yankı uyandırmıştı.
Golcü oyuncunun başarılı performansı sonrasında, sarı kırmızılı takım Osimhen'in bonservisini almak için harekete geçti.
Fakat Osimhen'den Galatasaray'a kötü haber geldi.
Juventus, yaz transfer döneminde Galatasaray’daki kiralık sözleşmesi sona erecek olan Victor Osimhen için harekete geçmeye hazırlanıyor.
Goal'in, İtalyan basınından derlediği habere göre Torino devi, oyuncunun Napoli ile olan sözleşmesindeki 75 milyon euroluk serbest kalma maddesini aşarak transferi bitirmeyi planlıyor.
Oyuncunun sezon sonunda Galatasaray'dan dönecek olması, Napoli cephesinde de satış sürecini hızlandırdı.
Sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi yalnızca İtalya dışındaki kulüpler için geçerli.
Bu durum, Juventus’un devreye girmesi halinde bu maddeden faydalanamayacağı anlamına geliyor.
Buna rağmen Corriere dello Sport'un haberine göre Torino temsilcisi, 85 milyon euroyu bulan bir teklif paketiyle Napoli'yi ikna etmeye kararlı.