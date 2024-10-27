Galatasaray'da derbide tek eksik var

Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, çıktığı son 6 resmi maçın 4'ünde skor katkısı verdi.





Tecrübeli futbolcu, 25 Eylül'deki PAOK maçıyla başlayan süreçte Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde üçer maça çıktı. İki kulvarda da birer müsabakayı boş geçen Icardi, diğer 4 karşılaşmada 5 kez ağları sarstı.





Sarı-kırmızılı formayla toplamda 85 resmi müsabakada 61 kez gol sevinci yaşayan Icardi, Milan Baros ile kulüp tarihinin en golcü ikinci yabancı oyuncusu ünvanını paylaşıyor.





Türkiye kariyerinde Beşiktaş'a 5 maçta 5 gol atan yıldız santrfor, yarınki müsabakada hem takımının galibiyeti hem de Baros'u geride bırakmak için mücadele edecek.







