Galatasaray'da herkes mutlu o mutsuz: Liverpool galibiyeti sonrası sevinmedi | VİDEO

11:281/10/2025, Çarşamba
G: 1/10/2025, Çarşamba
UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray konuk ettiği Liverpool'u tek golle mağlup etti. Önemli zaferin ardından sarı-kırmızılı ekip maç sonu büyük sevinç yaşadı. O esnada yıldız oyuncunun tavırları dikkat çekti.

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Liverpool'u ağırladı.

Sarı-kırmızılılar 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

Frankfurt yenilgisinin ardından Cimbom, lig aşamasında üç puanla tanıştı.

Galibiyetin ardından futbolcular ve teknik ekip stadyumda büyük sevinç yaşadı. Taraftarlarıyla sevinç yaşayan sarı-kırmızılılarda bir futbolcunun tavırları gözden kaçmadı.

Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yalnız başına takım sevincini izlediği anlar dikkat çekti.

İşte RAMS Park'ta maç sonu yaşananlar;

#Galatasaray
#UEFA Şampiyonlar Ligi
#Liverpool
#Mauro Icardi
