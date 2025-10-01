Galatasaray'da herkes mutlu o mutsuz: Liverpool galibiyeti sonrası sevinmedi | VİDEO

UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında Galatasaray konuk ettiği Liverpool'u tek golle mağlup etti. Önemli zaferin ardından sarı-kırmızılı ekip maç sonu büyük sevinç yaşadı. O esnada yıldız oyuncunun tavırları dikkat çekti.

1 /6 UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Liverpool'u ağırladı.

2 /6 Sarı-kırmızılılar 16. dakikada Victor Osimhen'in penaltıdan attığı golle karşılaşmadan 1-0 galibiyetle ayrıldı.

3 /6 Frankfurt yenilgisinin ardından Cimbom, lig aşamasında üç puanla tanıştı.

4 /6 Galibiyetin ardından futbolcular ve teknik ekip stadyumda büyük sevinç yaşadı. Taraftarlarıyla sevinç yaşayan sarı-kırmızılılarda bir futbolcunun tavırları gözden kaçmadı.

5 /6 Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin yalnız başına takım sevincini izlediği anlar dikkat çekti.