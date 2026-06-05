Galatasaray'da karar verildi: Maaşına yüzde 50 zam yapılıp birinci kaptan olacak

Mevcut sözleşmesinde ciddi bir iyileştirmeye gidecek olan Galatasaray, Abdülkerim'in maaşına en az yüzde 50 oranında zam yapacak. HT Spor'un haberine göre yıllık ücreti 90 milyon TL seviyesinde olan Abdülkerim’in maaşının Euro cinsinden değeri yaklaşık 1.7 milyon euro.



