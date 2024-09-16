Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

Sarı-kırmızılılarda tedavisi için Arjantin'de yer alan Mauro Icardi, İstanbul'a dönüyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu. İşte Mauro Icardi'nin son durumu...
Galatasaray'da Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi için çarpıcı gelişme yaşandı.
Ülkesine giden Arjantinli futbolcu, oradaki tedavi sürecini tamamladı.
Yıldız ismin Çarşamba günü İstanbul'a döneceği iddia edildi.
Kendisini iyi gittiğini dile getiren Icardi, Fenerbahçe derbisinde forma giymek istiyor.
Galatasaray'da sağlık heyeti Icardi'nin son durumuna baktıktan sonra teknik direktör Okan Buruk'a raporunu iletecek.
Teknik direktör Okan Buruk, hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası, " 2-3 gün içerisinde burada bizim kontrolümüzde devam edecek. Şu an 2 haftalık bir süresi daha var gibi gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.