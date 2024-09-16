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Spor

Galatasaray'da Mauro Icardi gelişmesi: Fenerbahçe maçında oynayacak mı?

21:34 - 16/09/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:39 - 16/09/2024 Pazartesi
Yeni Şafak

Sarı-kırmızılılarda tedavisi için Arjantin'de yer alan Mauro Icardi, İstanbul'a dönüyor. Yıldız oyuncunun Fenerbahçe derbisinde forma giyip giyemeyeceği merak konusu. İşte Mauro Icardi'nin son durumu...

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Galatasaray'da Adana Demirspor maçında sakatlanan Mauro Icardi için çarpıcı gelişme yaşandı.

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Ülkesine giden Arjantinli futbolcu, oradaki tedavi sürecini tamamladı.

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Yıldız ismin Çarşamba günü İstanbul'a döneceği iddia edildi.

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Kendisini iyi gittiğini dile getiren Icardi, Fenerbahçe derbisinde forma giymek istiyor.

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Galatasaray'da sağlık heyeti Icardi'nin son durumuna baktıktan sonra teknik direktör Okan Buruk'a raporunu iletecek.

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Teknik direktör Okan Buruk, hafta sonu oynanan Çaykur Rizespor maçı sonrası, " 2-3 gün içerisinde burada bizim kontrolümüzde devam edecek. Şu an 2 haftalık bir süresi daha var gibi gözüküyor." ifadelerini kullanmıştı.

#Galatasaray
#Mauro Icardi
#Fenerbahçe
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