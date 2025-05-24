Galatasaray'da Okan Buruk takımdan ayrılacak isimleri açıkladı: 'Ayrılmak çok zor olacak'

"Muslera da geçen sene ayrılmaya yakındı. İkna ettik. Onun da yerini doldurmak kolay değil. Günay'ın katkıları çok fazla. Yaptığı kurtarışlar, bugün çok önemli kurtarışlar yaptı. Kulübede, soyunma odasında Günay'ın gizli kaptan yeteneği var. Bu tarz hem iyi oyuncu hem iyi insanların benim için çok ayrı yeri var."