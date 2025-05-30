Galatasaray’da sürpriz transfer gelişmesi: Lemina’nın takım arkadaşı geliyor

Galatasaray, Lemina’nın eski takım arkadaşını bedelsiz transfer etmek için düğmeye bastı. Sarı-kırmızılılar transferin gerçekleşmesi için Lemina’yı devreye sokacak. Detaylar haberimizde.
Wolverhampton forması giyen ve sözleşmesinin bitmesiyle birlikte İngiliz ekibinden ayrılmaya hazırlanan Nelson Semedo için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
İngiliz basını, 31 yaşındaki futbolcunun Wolverhampton sonraki takımı için Galatasaray'ın adını da gündeme getirdi.
İngiliz medyasında yer alan haberde, Semedo'nun Wolverhampton'dan eski takım arkadaşı Mario Lemina ile yeniden buluşabileceği kaydedildi.
Deneyimli sağ bek ile ayrıca Benfica'nın da ilgilendiği, MLS ve Suudi Arabistan'dan da bazı takımların Semedo'nun durumunu yakından takip ettiği aktarıldı.
Wolverhampton'da geride kalan sezonda 38 maça çıkan Nelson Semedo, 5 asist yaptı.