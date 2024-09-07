Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a dev zam! İşte yeni sözleşme detayları

Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz için gelen teklifi reddetmişti. Galatasaray, yıldız isme yeni sözleşme önerecek. İşte detaylar...
Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, bir başka yerli yıldızı için Portekiz'den gelen teklifi düşünmeden reddetti.
Sabah'ta yer alan habere göre Porto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı kulüp, pazarlığa bile oturmadı.
Yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak.
2000 doğumlu milli futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarılacak.
Galatasaray'da yerli oyuncularda şu an en çok kazanan isim, 1 milyon Euro ile Kerem Demirbay.
Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilmiş olacak.
KANATTA SADECE ONU SATMADILAR
Yaz transfer döneminde Avrupa'dan birçok kulüp, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunu sordu ancak Galatasaray cephesi, Barış Alper'e göre sezon planlaması yaptı.
Milli futbolcu dışındaki kenar forvetlere (Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete ve Zaniolo) gelen teklifler ise değerlendirildi.