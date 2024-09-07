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Spor

Galatasaray'dan Barış Alper Yılmaz'a dev zam! İşte yeni sözleşme detayları

11:02 - 7/09/2024 Cumartesi
Güncelleme: 11:20 - 7/09/2024 Cumartesi
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Galatasaray'da iç transfer çalışmaları sürüyor. Sarı-kırmızılılar, son iki şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Barış Alper Yılmaz için gelen teklifi reddetmişti. Galatasaray, yıldız isme yeni sözleşme önerecek. İşte detaylar...

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Kerem Aktürkoğlu'nu Benfica'ya satan Galatasaray, bir başka yerli yıldızı için Portekiz'den gelen teklifi düşünmeden reddetti.








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Sabah'ta yer alan habere göre Porto'nun ilgilendiği Barış Alper Yılmaz'ı satmaya yanaşmayan sarı-kırmızılı kulüp, pazarlığa bile oturmadı.








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Yönetim, 13 Eylül'de sona erecek transfer döneminin ardından Barış Alper'in sözleşmesini uzatacak.






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2000 doğumlu milli futbolcuyla 5 yıllık yeni anlaşma imzalanacak ve ücreti 2 milyon Euro'ya çıkarılacak.






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Galatasaray'da yerli oyuncularda şu an en çok kazanan isim, 1 milyon Euro ile Kerem Demirbay.






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Yeni sözleşme hazırlanan Barış Alper'e yerli oyuncularda tavan ücreti alacak şekilde düzenleme yapılacak ve performansı ödüllendirilmiş olacak.


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KANATTA SADECE ONU SATMADILAR


Yaz transfer döneminde Avrupa'dan birçok kulüp, 24 yaşındaki yıldız oyuncunun durumunu sordu ancak Galatasaray cephesi, Barış Alper'e göre sezon planlaması yaptı.




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Milli futbolcu dışındaki kenar forvetlere (Kerem Aktürkoğlu, Zaha, Tete ve Zaniolo) gelen teklifler ise değerlendirildi.



#Galatasaray
#Barış Alper Yılmaz
#Transfer
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