Galatasaray'dan Leroy Sane için resmi açıklama geldi: 'Konuşmalarımız oluyor'

Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, sarı kırmızılı takımın transfer gündemi hakkında açıklamalarda bulundu. Kavukcu, adı Galatasaray ile de anılan Leroy Sane iddialarına da yanıt verdi.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı
"Osimhen için bütçeleri hazır ettik" diyen Kavukcu şu ifadeleri kullandı:
"Galatasaray’ın bir bütçesi var. O bütçeyi daha iyi bir noktaya getirerek Osimhen’i de bu bütçenin içinde tutmamız lazım. İnşallah bunu başarıyoruz. Buna hazır olduk."
"Osimhen de bunu biliyor. Osimhen’in bize evet demesiyle beraber hemen start vereceğimizi biliyor."
"Bugün Galatasaray bir dünya markası. İnsanlar Osimhen için dünyadaki 5 kulübe diyor. Biz dünyadaki o 5 kulüp içinde olmak için çalışıyoruz."
Diğer transfer konularına da değinen Kavukcu şu ifadeleri kullandı:
"İsim söylemek doğru değil. Sane ismini ocak ayında da konuştuk. Bir tek Sane değil, dünyada çok farklı isimler var."
"Daha start vermedik. Bunun için başkanımızın start vermesini bekliyoruz. Konuşmalarımız oluyor, zamanı var. Çok az zaman kaldı"