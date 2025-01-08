Galatasaray'dan şaşırtan Muslera kararı! Sezon sonunda...

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan ve sezon sonu kariyerini noktalayacağı konuşulan Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...
Sezon sonu ülkesine dönmeyi planlayan Fernando Muslera, bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'la da paylaşmıştı.
38 yaşındaki eldiven için Galatasaray'da son karar verildi.
Sarı-kırmızılılar, Milliyet'in haberine göre, Muslera ile bir sezon daha devam etmek istiyor.
Galatasaray'ın Muslera'nın maaşında indirime gitmeyeceği ve bu sezon aldığı 2.5 milyon Euro üzerinden yeni sözleşme teklif edeceği iddia edildi.
Muslera'nın bu teklife sıcak baktığı aktarılırken, bu hamlenin deneyimli kalecinin motivasyonunu da yukarı çekmesi bekleniyor.
Uruguaylı kaleci, Galatasaray kariyerinde 531 maça çıktı.
Bu karşılaşmalarda Muslera kalesinde 571 gol gördü.
38 yaşındaki eldiven, 187 maçta ise gole izin vermedi.