Galatasaray'dan şaşırtan Muslera kararı! Sezon sonunda...

Galatasaray'daki geleceği merak konusu olan ve sezon sonu kariyerini noktalayacağı konuşulan Fernando Muslera ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar...

1 /8 Sezon sonu ülkesine dönmeyi planlayan Fernando Muslera, bu düşüncesini teknik direktör Okan Buruk'la da paylaşmıştı.

2 /8 38 yaşındaki eldiven için Galatasaray'da son karar verildi.

3 /8 Sarı-kırmızılılar, Milliyet'in haberine göre, Muslera ile bir sezon daha devam etmek istiyor.

4 /8 Galatasaray'ın Muslera'nın maaşında indirime gitmeyeceği ve bu sezon aldığı 2.5 milyon Euro üzerinden yeni sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

5 /8 Muslera'nın bu teklife sıcak baktığı aktarılırken, bu hamlenin deneyimli kalecinin motivasyonunu da yukarı çekmesi bekleniyor.

6 /8 Uruguaylı kaleci, Galatasaray kariyerinde 531 maça çıktı.

7 /8 Bu karşılaşmalarda Muslera kalesinde 571 gol gördü.