Galatasaray'dan tarihi hamle: Muhammed Salah için sözleşme detayları belli olmaya başladı

Osimhen'i kiralık olarak kadrosun katan Galatasaray, bir yandan oyuncunun bonservisini almaya çalışıyor bir yandan da Muhammed Salah'ı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Galatasaray yıldızlarla dolu kadrosuna müthiş bir isim daha katmanın çalışmalarını sürdürüyor.
Victor Osimhen'i kiralık olarak kadrosuna katan Galatasaray, oyuncunun bonservisini de almaya çalışıyor.
Osimhen ile dünya basınında adından sıkça söz ettiren Galatasaray, şimdi de başka bir oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.
Fotomaç'ın haberine göre bu isim, Muhammed Salah.
Liverpool ile sözleşme yenilemeyen 32 yaşındaki sağ kanat için düğmeye basıldı.
Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.
Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı.
Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek.
Galatasaray, bu ücretin önemli bir kısmını sponsorlarla karşılamayı planlarken, takımdaki yüksek maaşlı bazı oyuncuları elinden çıkarıp oradan gelen parayı da Salah'a yatırmayı planlıyor.
Liverpool kariyerinde 365 resmi maça çıkan Muhammed Salah, bu maçlarda 220 gol 98 asistlik performans gösterdi.